Lindstrom saluta l’Eintracht: “Abbiamo scritto la storia insieme! Sarò un tifoso in più per tutta la vita”

Jesper Lindstrom è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo l’ufficialità, il fantasista danese ha salutato il suo vecchio club, l’Eintracht Francoforte, con un post sui social: “Da dove comincio? Siamo stati insieme solo 2 anni, ma che tempi. Tanti alti, tanti bassi, ma quanti ricordi. Abbiamo scritto la storia insieme! Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore. Il mio primo trofeo internazionale, che viaggio. Voglio ringraziarti per essere stato sempre al mio fianco. Il primo giorno che sono arrivato mi sono sentito benvenuto. In città, nello spogliatoio e in campo. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, allenatori, fisioterapisti e i fantastici tifosi per aver reso l’Eintracht Francoforte quello che è. Una comunità, una casa e un luogo che ricorderò sempre. Hai un nuovo tifoso per tutta la vita e ti sosterrò sempre!”.

Foto: Instagram Napoli