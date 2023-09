Lindstrom non può diventare il soprammobile del Napoli

Jesper Lindstrom non è certo il soprammobile del Napoli. Anche perché è costato una cifra, circa 25 milioni, assolutamente rispettabile. I tempi di utilizzo di Garcia sono in chiara antitesi rispetto alla necessità di vedere in azione un ragazzo che ha fatto molto bene con l’Eintracht, che ha innegabile talento e che non può essere considerato un riempitivo. Fino qui appena 15 minuti, eterno parcheggio in panchina, neanche un minuto tra la trasferta in casa del Genoa e quella di Braga, arriverà il suo momento. Forse già doveva essere arrivato. L’importante è Lindstrom che non venga considerato il soprammobile del Napoli.

Foto: Instagram Napoli