L’indizio social della Juve: Rabiot sta per firmare

La Juventus con un indizio social fa ben sperare i tifosi per il rinnovo di Adrien Rabiot. Il club infatti ha pubblicato sui propri social le emoji di un cavallo (soprannome dato dai tifosi a Rabiot) e una clessidra. È tutto pronto per l’annuncio del rinnovo per il centrocampista francese.

Foto: Instagram Juventus