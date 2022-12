L’indiscrezione: Zurkowski, no alla Cremonese. C’è concorrenza, l’Empoli insisterà

Szymon Zurkowski vuole dare un senso alla seconda parte della stagione, dopo aver riscaldato quasi sempre la panchina della Fiorentina. Negli ultimi giorni per lui c’è stato un tentativo concreto della Cremonese che lo aveva messo in cima alla lista per il centrocampo, ma la risposta è stata negativa. Zurkowski ha espresso il desiderio di tornare a Empoli, il club che lo aveva praticamente preso la scorsa estate prima che ci fossero incomprensioni e rotture legate ad altre operazioni di mercato. Vedremo gli sviluppi, sul centrocampista ci sono altri club (Sampdoria compresa), ma l’Empoli spera di sbloccare la trattativa.

Foto: Instagram Zurkowski