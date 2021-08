L’indiscrezione: Zapata, agenti in Italia. Ma il muro Atalanta è alto

Gli agenti di Duvan Zapata sono in Italia. E hanno provato a forzare nel tardo pomeriggio con l’Atalanta per l’attaccante in direzione Inter. Zapata è da sempre la prima scelta, ha un accordo sull’ingaggio, ma l’Atalanta ha continuato ad alzare il muro della valutazione. Chiara intenzione che non intenda privarsene se non a una certa cifra (più dei 30 milioni e bonus), a maggior ragione dopo avere trovato il sostituto. L’Inter aspetterà ancora per qualche giorno, poi andrà sulle alternative.

Foto: Instagram personale Duvan Zapata