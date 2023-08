Lo Sporting CP ci ha provato nelle ultime ore per Alessandro Zanoli, un profilo che piace moltissimo per la fascia destra. Ma il Napoli ha intenzione di resistere, non vorrebbe fare cambiamenti sulla corsia destra con Zanoli alternativa all’intoccabile Di Lorenzo. E quindi ci vorrebbe una proposta molto importante per convincere il Napoli a cambiare idea.

Foto: Sito ufficiale SSC Napoli