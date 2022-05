L’indiscrezione: Zaniolo tra rinnovo, posizione Juve e apprezzamento Milan

Si parla molto del rinnovo di Nicolò Zaniolo. Può darsi che la Roma fissi un appuntamento, magari subito dopo la finale di Conference League. L’attuale contratto scade nel 2024, le richieste di Zaniolo sarebbero di almeno 4 milioni a stagione, vedremo come finirà. In caso di non rinnovo, pensare al mercato sarebbe inevitabile, a meno che la Roma non voglia avventurarsi (sarebbe comunque padronissima) fino a un anno e mezzo dalla scadenza, ovvero fino a gennaio 2023. La valutazione giallorossa resta alta: almeno 50 milioni più bonus. La novità potrebbe essere, rispetto al passato, l’accettazione di una contropartita tecnica, ma è una situazione da verificare. La Juve resta molto interessata, in quel caso l’inserimento della contropartita sarebbe determinante o quasi. Ma vi abbiamo già parlato a sorpresa del Milan, occhio: a Maldini piace molto, nel piano di rafforzamento il made in Italy potrebbe essere considerato dopo aver prenotato i vari Botman, Sanches e Origi. Al Milan piace anche Berardi, mentre Zaniolo sarebbe il giovane forte nel pieno rispetto della strategia rossonera. Certo, con l’eventuale avvento della nuova proprietà l’orizzonte potrebbe essere più ampio. Ma intanto, ripetiamo, il discorso relativo al rinnovo – oppure no – sarà determinante.

FOTO: Twitter Roma