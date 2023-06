L’indiscrezione: Zaniolo senza fretta. Tornare in Serie A è la sua priorità

Premessa: la trattativa per Nicolò Zaniolo non si sviluppa in pochi giorni, è giusto dirlo con chiarezza. Aggiungiamo che i contatti con la Juve ci sono stati, eccome se ci sono stati, a conferma che l’esterno offensivo del Galatasaray è assolutamente dentro la lista bianconera. Ci vorrà pazienza, escludendo altre traiettorie che sono state accostate inopportunamente all’ex Roma. La Juve ha memorizzato che la clausola di 35 milioni può essere abbattuta fino a 21-23, che il Galatasaray potrebbe accettare una contropartita tecnica (per esempio McKennie). Per tutto il resto c’è tempo, considerato che certe trattative nascono sottotraccia e non si chiudono nel giro di pochi giorni.

Foto: Instagram Galatasaray