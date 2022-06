L’indiscrezione: Zaniolo-Juve, dall’incontro di giovedì ai nuovi sviluppi

La Juve è ormai sicura di aver incassato il sì di Di Maria, ma continua a lavorare per Nicolò Zaniolo e non si tratta di una pista legata all’esterno destro argentino. Il famoso incontro di giovedì sera, negato da Tiago Pinto senza una motivazione plausibile, ha portato alla determinazione della Juve di uscire presto allo scoperto. Come già raccontato, nelle idee di Allegri il classe ‘99 può essere anche una mezzala e non soltanto un esterno offensivo. La Juve non lo valuta 50 milioni, la Roma sì, ma ci possono essere contropartite tecniche (Arthur e non solo) con il gradimento di Mourinho. Presto ci saranno altri sviluppi.

Foto: Twitter Roma