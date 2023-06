L’indiscrezione: Zaniolo e la Juve, ecco com’è andato il vertice

Nicolò Zaniolo resta un calciatore del Galatasaray ma, come ha dichiarato lui stesso, il mercato può riservare novità nelle prossime ore. Oggi c’è stata la famosa videoconferenza che avevamo annunciato bene. I turchi puntano su Zaniolo, ma sanno dell’interesse della Juve e non farebbero problemi se arrivasse una proposta congrua sotto la clausola di 35 milioni, tra 21 e 23 milioni. Situazione da seguire, aspettando l’insediamento di Giuntoli in casa Juve. Nel corso della videoconferenza è stato confermato il gradimento per McKennie, molto più complicati – almeno oggi – gli sviluppi per Kean.

Foto: Instagram Galatasaray