L’indiscrezione: Zaniolo-Atalanta, mancano solo le firme. I dettagli

Nicolò Zaniolo all’Atalanta. Il 9 giugno vi avevamo svelato la forte irruzione del club di Percassi sul classe 1999, per la prima volta nel senso che mai c’era stato un accostamento dell’ex Roma alla Dea. È trascorso quasi un mese e abbiamo mantenuto la stessa direzione, senza cambiare opinione rispetto a chi – scoprendo la notizia in ritardo – lo aveva mandato alla Fiorentina tre o quattro giorni fa. La Fiorentina c’è sempre stata, ma aggrappata alla trattativa. Abbiamo raccontato quanto fosse importante per Zaniolo trovare un allenatore come Gasperini in grado di rivitalizzare i giovani talento. Adesso non commettiamo certo l’errore – figlio di altrui frenesia – di anticipare una notizia quando le firme non ci sono, a maggior ragione se si tratta solo di aspettare i passaggi burocratici. L’Atalanta è davvero a mezzo passo da Zaniolo: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento del 65-70 per cento delle presenze. Totale dell’operazione circa 17 milioni: dalla primogenitura della notizia è trascorso circa un mese, ma ne valeva e ne vale la pena…

Foto: Instagram Zaniolo