L’indiscrezione: Zanetti, incontro con il Sudtirol per la risoluzione. L’Ascoli lo aspetta

L’Ascoli ha individuato il nuovo allenatore per il dopo Vivarini. Si tratta di Paolo Zanetti, reduce da due stagioni con il Sudtirol e ora pronto al salto di categoria. E’ previsto un incontro tra il tecnico e il club altoatesino per la risolvere il contratto in scadenza tra un anno (giugno 2020). Ma Zanetti ha già raggiunto tutti gli accordi con l’Ascoli: sarà lui a prendere il posto di Vincenzo Vivarini sulla panchina bianconera nella prossima stagione.