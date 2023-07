L’indiscrezione: Zakaria, in agenda nuovo contatto con il West Ham. La Juve non cambia idea

Il futuro di Zakaria sarà quasi sicuramente lontano dalla Juve. Da domani ogni ora è buona per intensificare i contatti con il West Ham, fortemente interessato al cartellino del centrocampista svizzero. La proposta è stato fin qui leggermente inferiore ai 20 milioni che gli inglesi toccherebbero soltanto con i bonus. La Juve si aspetta una proposta che abbia una base di 20 milioni, in modo da non andare molto lontano dai 25 milioni con i bonus. A queste condizioni il via libera sarebbe automatico.

Foto: Zakaria Twitter