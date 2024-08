L’indiscrezione: Wesley all’Atalanta: le cifre e i bonus sul contratto

L’Atalanta ha chiuso nella giornata di ieri, come anticipato dalla stampa brasiliana, l’operazione Wesley con il Flamengo. Il suo ormai ex club ha chiesto di averlo a disposizione contro Botafogo (oggi) e Bolivar (giovedì). Il terzino destro costerà 16 milioni pagabili in tre rate: 6 milioni entro 5 giorni dalla firma del contratto, 4 milioni entro ottobre 2024 e 6 milioni entro agosto 2026. Sono 4 i milioni di bonus: un milione alla ventesima presenza, un altro milione in caso di conquista di qualsiasi titolo con il suo nuovo club, un milione con la qualificazione in Europa League e un milione ancora in caso di passaggio agli ottavi di finale. Il Flamengo avrà il 10 per cento da eventuale futura vendita e un altro 5 per cento se la vendita fosse da 45 milioni in su.

Foto: Instagram Wesley