L’indiscrezione: Vranckx vuole il Milan. Ma i rapporti con il Bordeaux spingono Onana

Aster Vranckx vuole il Milan e ci sono situazioni aperte che vanno seguito. Rispetto a quanto raccontato qualche giorno fa dalla “Gazzetta dello Sport”, possiamo aggiungere che il Wolfsburg ha aperto più al prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni. Sulle cifre ci siamo, il club tedesco vorrebbe un diritto che diventi velocemente in obbligo e su questo particolare si lavorerà per arrivare a un’intesa definitiva. Il centrocampista 19enne spinge per andare al Milan. Va quindi seguito Jean Onana del Bordeaux, l’altro nome emerso nei giorni scorsi. Il centrocampista camerunese sta scalando le gerarchie in casa rossoneri, ha una valutazione intorno ai 5-6 milioni e i rapporti tra i due club sono eccellenti. Onana, inoltre, non è stato convocato per l’ultima partita di campionato. Potrebbe trattarsi più di un semplice indizio…

Foto: Instagram Vranckx