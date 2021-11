L’indiscrezione: Vlahovic, la tempistica. Il Tottenham stravede. E altre due strade

Dusan Vlahovic animerà le prossime settimane, ma non è così scontato che parta gennaio, vedremo. La Fiorentina chiede tra 60 e 70 milioni per la sessione invernale, in estate (quando mancherà un anno alla scadenza del contratto) scenderebbe di dieci milioni. Questo è il diktat, capiremo lo svolgimento. Alla Juve piace molto, ma l’intenzione di Commisso – almeno oggi – è quella di cederlo all’estero, con la Premier in primo piano. Ribadiamo il concetto: non c’è stato alcun contatto tra la Viola e l’Arsenal, quella è una destinazione da non tenere adesso in considerazione. Il Tottenham, confermando quanto vi raccontiamo dalla scorsa estate, invece sì: a Conte piace moltissimo, con o senza Keane, e ne ha parlato già a Paratici. Il Tottenham quindi va tenuto in serissima considerazione, sulla scia il Liverpool e – uscendo dalla Premier – l’Atletico Madrid che lo aveva cercato la scorsa estate.

FOTO: Twitter Fiorentina