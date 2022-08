L’indiscrezione: Viterbese presi Fofana e Kone

In mattinata il club del Presidente Romano ha concretizzato il lavoro del Ds Pistolesi formalizzando l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante italo-ivoriano Souleymane Kone (classe 2004), e del difensore senegalese Moustapha Fofana (classe 2003), ambedue provenienti dalla società romana Vigor Perconti. Lo studio legale Bosco di Napoli – tra i più esperti in materia di tesseramento calciatori extracomunitari – ha prestato assistenza e consulenza per il buon fine dell’operazione.