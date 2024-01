L’indiscrezione: Virtus Francavilla, è fatta per il difensore Molnar

Un altro colpo per la Virtus Francavilla. Dopo il centrocampista offensivo Agostinelli dalla Fiorentina (via Lecco) atteso oggi in città, è fatta per il difensore centrale Ivo Molnar, croato classe 1994 in scadenza di contratto con l’Arzignano. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, alle spalle diverse esperienze (tra le altre Monza e Pro Patria), ora il trasferimento alla Virtus Francavilla. Intanto, si raffredda la trattativa per l’attaccante Bocic, ma il Catania resta sempre interessato a Gabriele Artistico per l’estate.

Foto: instagram Ivo Molnar