L’indiscrezione: Vicenza, valutazioni su Brocchi

Il pareggio casalingo contro il Cosenza complica sempre più la posizione del Vicenza, ancora ultimo in classifica. Ci saranno valutazioni su Cristian Brocchi che era in discussione prima della vittoria sull’Alessandria con doppietta di Diaw. In quella circostanza era stato preallartato Dionigi, il Vicenza tornerà in campo martedì e i tempi potrebbero essere ristretti. Ma di sicuro ci saranno valutazioni sulla posizione di Brocchi.

FOTO: Twitter Vicenza