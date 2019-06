L’indiscrezione: Vicario al Cagliari, manca solo l’annuncio

Guglielmo Vicario al Cagliari, tutto confermato. Lo scorso 15 maggio vi abbiamo anticipato in esclusiva come il club rossoblù avesse raggiunto un accordo per il portiere sotto contratto fino al 2021 con il Venezia. Lo specialista classe ’96 è stato protagonista di grande stagione con i lagunari rivelandosi tra i migliori portieri del campionato cadetto. Ecco perché i sardi – rimasti stregati dalle sue qualità tra i pali e dagli ampi margini di crescita – già quasi un mese fa erano usciti allo scoperto, raggiungendo un’intesa di massima assicurarsi le sue prestazioni. Operazione ormai definita: Vicario-Cagliari, manca soltanto l’annuncio…

Foto: Twitter ufficiale Venezia