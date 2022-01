L’indiscrezione: Verona, trattativa avanzata per il polacco Praszelik

Il Verona sta chiudendo un’operazione in entrata. Si tratta di Mateusz Praszelik, centrocampista offensivo classe 2000 in forza ai polacchi dello Slask Wroclaw. Poco fa la trattativa è entrato nel vivo, il Verona sta ragionando per un’acquisizione a titolo definitivo e ci sono i presupposti per una definizione nelle prossime ore. Praszelik ha un contratto in scadenza nel 2024 e in questa prima parte della stagione ha segnato 4 reti e servito 3 assist.

Foto: Logo Verona