L’indiscrezione: Verona, tentativo per Cheddira ma per ora il Frosinone fa muro

Il Verona si prepara a una rivoluzione sul mercato di gennaio per motivi societari, ma sta provando a capire come muoversi in entrata. Un profilo che piace per l’attacco è quello di Walid Cheddira, ma per il momento il Frosinone non vuole privarsene e fa muro. Da monitorare le posizioni di Djuric e Henry, soprattutto del primo che piace al Genoa e non solo, ma il Verona prima di privarsene deve trovare un sostituto all’altezza. Da qui il tentativo-sondaggio per Cheddira.

Foto: Twitter Frosinone