Dopo aver perso la volata per Barrow, l’Hellas Verona ha bisogno di fare almeno un paio di operazioni. E’ in corso da giorni un tentativo concreto con l’Inter per Federico Dimarco, difensore classe 1997. Tentativo anche per Vittorio Parigini, esterno classe 1996, che però è in scadenza con il Torino e questa situazione contrattuale complica un po’ le cose.