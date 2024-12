L’indiscrezione: Verona, domani la decisione definitiva su Paolo Zanetti

Il Verona non ha esonerato ieri Paolo Zanetti, su questo non ci sono dubbi, ma non lo ha ancora definitivamente confermato. L’allenatore resta in bilico, potrebbe avere l’ultima chance domenica a Parma ma non è così scontato che resti. E domani verrà presa una decisione definitiva, la partita è ancora aperta.

Nella giornata di oggi il club ha voluto verificare lo stato d’animo dopo la batosta contro l’Empoli e si è concesso altre 24 ore di tempo. Zanetti spera di restare, ma è pronto a qualsiasi tipo di situazione, in caso di ribaltone in panchina a Parma andrebbe Paolo Sammarco, attuale tecnico della Primavera.

