L’indiscrezione: Venuti-Fiorentina, nessun rinnovo. Da gennaio valuterà le altre proposte

Lorenzo Venuti potrebbe lasciare la Fiorentina. In questo momento non ci sono trattative per il rinnovo del contratto in scadenza e non è detto che si possa entrare nel vivo entro questo mese. Da gennaio il terzino destro, comunque molto legato ai viola, sarebbe libero di prendere in considerazione altre proposte. C’è già stato qualche sondaggio, al momento non approfondito per volontà di Venuti.

Foto: Instagram Venuti