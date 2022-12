L’indiscrezione: Vazquez-Praet-Kumbulla nella lista del Torino

Il Torino si muoverà concretamente nella sessione invernale. Anche perché in caso di mancato rinnovo, oggi improbabile, la cessione di Lukic sarebbe inevitabile già nella prossima finestra. Vi abbiamo parlato dell’ipotesi Roma da non sottovalutare, all’interno di una scambio che potrebbe comprendere Kumbulla, quest’ultimo è da sempre un profilo gradito a Juric. Per la fascia piace Jesus Vazquez del Valencia, nome accostato ormai da settimane al Torino, si cercherà un’intesa con il club spagnolo. E per il centrocampo confermiamo il forte interesse per Praet, già dalla scorsa estate, che torna di moda a maggior ragione in caso di cessione di Lukic.

Foto: Instagram Kumbulla