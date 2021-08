Lorenzo Valeau, esterno sinistro classe, lascia la Roma per andare a rinforzare l’ambizioso Seregno. Siamo ormai allo scambio di documenti. E’ pronto un contratto biennale e nelle prossime ore potrebbe arrivare già l’annuncio.

Per Valeau una grande opportunità di giocare con continuità in Serie C e dimostrare le sue qualità.

