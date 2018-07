L’indiscrezione: Valdifiori-Spal, frenata. Ma si può riaprire

Per Mirko Valdifiori alla Spal eravamo ai dettagli, ma nelle ultime ore si è registrata una frenata nella trattativa. Tutto questo malgrado gli accordi sulla durata del contratto (triennale) e dopo il via libera del Torino, proprietario del cartellino. Semplici aveva messo Valdifiori al primo posto della lista per il centrocampo e per il momento non è stato accontentato. Ma ci sono margini perché l’affare possa andare in porto nei prossimi giorni. Valdifiori alla Spal: frenata, ma non rottura definitiva.

Foto: sito ufficiale Torino