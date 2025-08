L’indiscrezione: Udinese, in giornata nuovi dialoghi con Witsel

06/08/2025 | 10:22:48

L’Udinese saluta Thauvin che andrà al Lens e adesso pensa anche ai rinforzi perché fin qui è stata protagonista sul mercato in uscita. Un profilo che piace è quello di Axel Witsel, classe 1989, libero da qualsiasi vincolo contrattuale dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid. Confermate le indiscrezioni dal Belgio di diversi giorni fa sul pressing dei friulani in corso, nelle prossime ore ci sarà un nuovo confronto con l’entourage di Witsel (che ha un altro paio di proposte) per avvicinarsi a un accordo. L’Udinese ha proposto un anno di contratto più eventuale opzione.

Foto: Instagram Witsel.

