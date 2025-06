Witsel saluta l’Atletico Madrid: “Conserverò sempre ricordi molto speciali di questo capitolo”

30/06/2025 | 21:30:51

“Grazie, Witsel!”. Così l’Atletico Madrid esordisce nel suo comunicato ufficiale per salutare Axel Witsel dopo tre stagioni trascorse con la maglia rojiblanca cucita addosso, da quel luglio 2022 quando lasciò il Borussia Dortmund per approdare per la prima volta ne LaLiga e in Spagna. Il centrocampista belga di 36 anni recentemente adattato da difensore centrale dice addio ai colchoneros da parametro zero. “Grazie per la fiducia, la passione e il supporto incondizionato. È stato un onore indossare questa maglia e conserverò sempre ricordi molto speciali di questo capitolo della mia carriera”, ha detto Witsel nel suo messaggio di addio ai canali ufficiali dell’Atletico.

Foto: Instagram Witsel