L’indiscrezione: Udinese, forte interesse per Maggiore

L’Udinese pensa a un colpo per il centrocampo e nelle ultime ore lo ha individuato in Giulio Maggiore. La trattativa con lo Spezia è già stata avviata, ci sono buone possibilità che si arrivi alla definizione nei prossimi giorni. I contatti sono partiti bene, Maggiore gradisce il trasferimento, è stata individuata anche una possibile contropartita tecnica tra Jajalo e Arslan. L’Udinese sta valutando anche la posizione di Pussetto che potrebbe andar via. E su Deulofeu vale quando vi abbiamo già anticipato: bisogna soltanto formalizzare con il Napoli.

Foto: Instagram personale