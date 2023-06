L’indiscrezione: Udinese, ecco la valutazione di Samardzic

Lazar Samardzic potrebbe lasciare l’Udinese in questa sessione di mercato. Ma le idee del club friulano sulla valutazione del centrocampista offensivo classe 2001 sono chiare: 25 milioni. Forse anche qualcosa in meno ma per arrivare a quella quota (25) con bonus facili. Samardzic piaceva molto a Spalletti, ma può essere sempre un obiettivo del Napoli. Samardzic piaceva a Maldini, che lo aveva seguito per il Milan, e magari è sempre nella lista di Moncada. La valutazione che dà l’Udinese è comunque inferiore a Beto. Nel caso dell’attaccante apprezzato anche dallo stesso Napoli si parte almeno da una base di 30 milioni più bonus.

Foto: Instagram Udinese