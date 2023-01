L’indiscrezione: Turris, è fatta per Guida dal Taranto

La Turris ha un nuovo esterno offensivo. Si tratta di Michele Guida, classe 1996, in arrivo dal Taranto. Operazione completata, in prestito con diritto di riscatto. Domani i pugliesi saranno impegnati proprio contro la Turris, ma Guida non parteciperà alla gara proprio perché raggiungerà il suo nuovo club a partire da lunedì.

Foto: logo Turris