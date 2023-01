L’indiscrezione: Tripaldelli, sempre più Benevento. Martella resta a Terni

Alessandro Tripaldelli, terzino sinistro classe 1999, è sempre più indirizzato verso Benevento. La Spal ha ormai deciso di liberarlo, possibile uno scambio con Foulon, ma la trattativa potrebbe chiudersi a prescindere. A quel punto il Benevento libererebbe Masciangelo per il Palermo, già stasera la trattativa potrebbe concretizzarsi. Il Palermo ha provato per Martella che resterà a Terni, mentre per Balkovec non è stata trovata un’intesa.

Foto: Instagram ufficiale Tripaldelli