L’indiscrezione: Triestina, trattativa con possibili nuovi soci russi

La Triestina vive un momento difficile in classifica e non riesce a imporsi in Serie C, ma sta lavorando sottotraccia per una possibile svolta societaria. C’è l’interesse di alcuni imprenditori russi che sarebbero interessati anche a rilevare il pacchetto di maggioranza. Ci sono stati già contatti proficui tra l’attuale proprietà e i potenziali soci, possibile incontro nei prossimi giorni, vedremo se si arriverà a una quadratura definitiva. Nel frattempo la Triestina pensa al presente e all’inserimento del direttore sportivo Collauto in attesa di eventuali svolte societarie.

Foto: Facebook ufficiale Triestina