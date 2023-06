L’indiscrezione: Triestina, sondaggio per Tesser. Ma ancora nessun incontro

La Triestina pensa all’allenatore per la prossima stagione, c’è stato un contatto con Attilio Tesser. ma ancora nessun incontro. L’allenatore ha un contratto con il Modena in scadenza tra poco più di un anno, sarà sostituito – come già anticipato – da Paolo Bianco. Vedremo se ci sarà un summit, tuttavia Tesser potrebbe valutare altre proposte.

Foto: Facebook ufficiale Triestina