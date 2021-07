L’indiscrezione: Triestina-Pillon, aria di divorzio

Bepi Pillon dovrebbe lasciare la Triestina nelle prossime ore. Questa la decisione di massima della società, malgrado un contratto che lega l’allenatore al club fino al prossimo giugno. Nella stessa situazione contrattuale si trova anche Carmine Gautieri che era stato sollevato dall’incarico proprio per far posto a Pillon. Adesso la Triestina si prepara a cambiare ancora: sono due i nomi in lista, quello di Emanuele Troise, ex Mantova, e di Carlos França, ex attaccante che ha avuta un’esperienza sulla panchina del Seregno.

FOTO: Twitter Cosenza