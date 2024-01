L’indiscrezione: Triestina, in arrivo il centrocampista Ballarini dall’Udinese

Marco Ballarini che è molto vicino ad andare in prestito alla Triestina. Centrocampista classe 2001, che può giocare anche da esterno, è appena rientrato dall’infortunio che gli aveva fatto terminare in anticipo la scorsa stagione in prestito al Trento. Visto il poco spazio che avrebbe in bianconero, si va verso una nuova esperienza in Serie C per ritrovare continuità di prestazioni.

Foto: Logo Ballarini