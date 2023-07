L’indiscrezione: Trezza seguito da diversi club, anche dalla Salernitana

Alfonso Trezza è un esterno che può giocare alto e basso, duttilità e grande velocità sono i suoi punti di forza. Meglio utilizzarlo negli ultimi 30 metri, è una scheggia. Il cartellino dell’uruguaiano classe 1999 (24 anni compiuti a giugno) è di proprietà del Nacional e nelle ultime settimane ci sono stati diversi sondaggi per questo ragazzo che si sente pronto per un’esperienza europea. Anche la Salernitana lo ha seguito, non ha ancora preso una decisione, ma potrebbero esserci evoluzioni entro questa sessione di mercato. Trezza ha passaporto comunitario.

