L’indiscrezione: Trapani, accordo con Oddo ma il club prende tempo

Il Trapani ha incontrato ieri Massimo Oddo e ha raggiunto un accordo di massima, contratto biennale. Ma per il momento non ci sono annunci, al punto che l’allenamento di oggi dovrebbe essere diretto da Salvatore Aronica, allenatore della Primavera. È possibile che il club siciliano voglia fare ulteriori riflessioni prima di prendere una decisione definitiva. Quindi, incontro e accordo con Oddo confermati, ma non c’è ancora l’annuncio. Ricordiamo che il Trapani aveva sondato Tesser e altri allenatori.

Foto: Sito Padova