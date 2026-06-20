L’indiscrezione: Tottenham, conferme su Fernandes. Ma la priorità resta Tonali

20/06/2026 | 18:51:29

Il Tottenham vuole fare fuoco e fiamme sul mercato, l’idea è prendere due centrocampisti top. Conferme su quanto anticipato da The Athletic nella giornata di ieri, ovvero il forte interesse per Mateus Fernandes, classe 2005 in forza al West Ham. Non una trattativa semplice perché la richiesta supera i 90 milioni di euro, ci hanno provato Paris Saint-Germain e Manchester United, la dolorosa retrocessione non porta a sconti da parte del club inglese (il discorso vale per Summerville). Due centrocampisti per gli Spurs, ma la priorità è Sandro Tonali, il Tottenham vuole affidargli le chiavi della squadra. Pur consapevole della richiesta del Newcastle che non si sposta dai 100 milioni (magari di sterline), vale quanto svelato lo scorso 16 giugno, ovvero che il grande rapporto tra Tonali e De Zerbi può essere una corsia preferenziale per il Tottenham. I contatti sono quotidiani, Tonali vuole aspettare le mosse del Tottenham pur consapevole che in Premier ci siano altri top club interessati. Gli Spurs hanno intenzione di avvicinarsi alla cifra richiesta dal Newcastle, nel frattempo sono pronti a chiudere qualche cessione: il Brighton sta avanzando per il difensore centrale croato Luka Vuskovic, classe 2007. Ma almeno per ora 45 milioni più bonus non bastano e forse neanche 50…

Foto: X Newcaste