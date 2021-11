L’indiscrezione: Toscano dice no al Catanzaro. Gli scenari

Mimmo Toscano ha detto no al Catanzaro. Dopo i contatti di ieri, in nottata c’è stata la decisione definitiva. E l’allenatore ha preferito declinare: l’organico gli piace ma evidentemente non è convinto dell’attuale situazione oppure aspetta una nuova opportunità. Fatto sta che per il momento resterà sotto contratto con la Reggina (scadenza a giugno). Il Catanzaro si è messo subito in contatto con gli altri candidati in modo da poter ufficializzare presto il sostituto di Calabro: come anticipato ieri, il primo nome della lista – dopo Toscano – è quello di Vincenzo Vivarini per un impegno di un anno e mezzo (oppure fino a giugno con opzione rinnovo in caso di playoff). L’alternativa è Roberto Boscaglia, ora il Catanzaro ha fretta.

FOTO: Logo Catanzaro