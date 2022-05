L’indiscrezione: Toscano ancora in C, sprint Cesena. Pellegrino, c’è anche il Siena

Molte società di Serie C stanno ripartendo dopo l’ultima stagione non ricca di soddisfazioni. Il Cesena ha messo nel mirino Mimmo Toscano, è lui il favorito per la panchina, con Salvatori in pole su Artico per il ruolo di direttore sportivo. Toscano riparte dalla C dopo la grande impresa con la Reggina, ma anche dopo le incompiute in B con gli stessi amaranto (esonerato due volte), con la Ternana e con l’Avellino. Nel campionato che evidentemente conosce meglio, potrà preparare l’atteso rilancio personale. In tal caso sfumerebbe la possibilità Padova dove è in azione Mirabelli alle prese con i playoff, dopo l’errore durante la stagione regolare quando impiegò troppo tempo prima di scegliere un nuovo allenatore (Oddo). Errore pagato a caro prezzo. Sempre in Serie C vi avevamo raccontato della trattativa concreta tra Pellegrino e il Taranto per la poltrona di direttore sportivo, ma c’è anche il Siena, che ha sempre l’idea Perovic per la panchina.

FOTO: Sito Reggina