L’indiscrezione: Torreira, Napoli per ora lontano, Roma fredda e Inter al palo. Il futuro…

Lucas Torreira al Napoli? Pista fredda, incontro (casuale) spettacolarizzato ieri, nulla di più. Il Napoli non sta per ora al gioco al rialzo della Samp, le parti sono molto lontane e non è detto che si riaggiorneranno. Lucas Torreira che lascia la Samp e resta in Italia? Oggi pista non fredda ma freddina: la Roma ha fatto un sondaggio, l’Inter ha avuto un contatto tre giorni fa, non approfondito per i costi dell’operazione. La Samp chiede più di 30, quindi oltre la clausola, Pablo Bentancur vuole attendere, magari deciderà nel bel mezzo del Mondiale. Torreira piace all’Atletico Madrid, ma possono materializzarsi piste inglesi. La serie A, oggi, è più lontana…

Foto: Torreira Twitter