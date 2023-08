L’indiscrezione: Torino, nessuna sorpresa per Vlasic. E le ultime su Ricci

Ivan Juric sa che il mercato del Torino è in ritardo (come al solito), ma almeno si consola con il ritorno – questa volta a titolo definitivo – di Nikola Vlasic. Un passaggio cruciale visto che stiamo parlando di un trequartista che ha dimostrato tutto il suo valore, operazione da 13 milioni di euro circa. Aggiornamento su Samuele Ricci: la Lazio continua a ritenerlo fondamentale per il centrocampo, presto presenterà una nuova offerta che potrebbe essere di 20 milioni più bonus. Se il Torino continuasse a chiedere 30 milioni, la Lazio potrebbe decidere di cambiare obiettivo. Situazione ancora fluida, in attesa di nuovi aggiornamenti.

Foto: Instagram Torino