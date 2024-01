L’indiscrezione: Torino, contatti in corso per Derrick Kohn

Il Torino potrebbe prendere un nuovo terzino sinistro, una situazione legata alla partenza di Soppy (in prestito dall’Atalanta). Sono in corso contatti con l’Hannover per Derrick Kohn, 25 anni tra pochi giorni, si sta lavorando sulla formula. Kohn ha altre due proposte, non dall’Italia. È una situazione da seguire dopo il naufragio di altre piste per la corsia mancina dei granata.