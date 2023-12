L’indiscrezione: Toni Martinez proposto anche al Monza

Toni Martinez è un attaccante importante che può lasciare il Porto malgrado un contratto lungo, scadenza 2027. Ma tenendo comunque conto che l’ultima parola spetta a Conceicao considerato che Taremi (obiettivo concreto dell’Inter a parametro zero) a gennaio sarà impegnato in Coppa d’Asia. Martinez vorrebbe giocare di più, ha ricevuto offerto da diversi campionati, nei giorni scorsi è stato accostato alla Fiorentina che comunque nel suo ruolo ha Nzola e Beltran. Ci sono stati altri sondaggi dalla Serie A, nelle scorse settimane si è parlato di Genoa, Bologna e Udinese. La novità è che Toni Martinez è stato proposto al Monza, all’interno di una situazione comunque non semplice. Non soltanto perché i brianzoli hanno sovraffollamento in attacco (dovrebbe uscire qualcuno), ma anche perché è un profilo che piace a diversi club in giro per l’Europa.

Foto: twitter Porto