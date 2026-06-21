L’indiscrezione: Thorstvedt spinge per la Fiorentina. E Grosso anche

21/06/2026 | 12:44:19

Una notizia svelata l’8 giugno e che confermiamo:Kristian Thorvstvedt spinge per la Fiorentina, la ritiene una svolta importante per la sua carriera con i dovuti ringraziamenti che deve al Sassuolo. E anche Fabio Grosso spinge perché si possa entrare nel vivo dell’operazione, il centrocampista ha qualità tecniche e duttilità che sarebbero molto utili al nuovo corso viola. Si prevedono ulteriori dialoghi tra Fiorentina e Sassuolo per entrare nel vivo e avvicinarsi a un’intesa. Ci sono stati sondaggi anche per Volpato, oggi più defilato.

Foto: Instagram Thorvstvedt