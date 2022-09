L’indiscrezione: Thiago Motta, sempre più Bologna. La tempistica

Thiago Motta viaggia sempre più spedito verso la panchina del Bologna. Lavori in corso per trovare gli accordi definitivi, il contratto sarà probabilmente biennale. Thiago Motta era il nome forte che avevamo indicato lunedì scorso, ancor prima dell’esonero di Mihajlovic, nelle ultime ore ha fatto il vuoto. Nel frattempo la squadra è stata affidata a Vigiani che sta preparando la prossima sfida interna contro la Fiorentina, ma i dettagli del contratto che legherà Thiago Motta al Bologna potrebbero essere sistemati già entro stasera. In questo caso l’allenatore ex Spezia, che vive in Portogallo, potrebbe essere presto in Italia per prendere subito confidenza con l’ambiente. Il Bologna ha voluto Thiago Motta per ripartire da un ciclo completamente nuovo dopo la lunga gestione affidata a Sinisa Mihajlovic.

Foto: Twitter Spezia