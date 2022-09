L’indiscrezione: Thiago Motta nuovo allenatore del Bologna. I dettagli

Thiago Motta sarà il nuovo allenatore del Bologna. L’accordo totale è stato raggiunto pochi minuti fa, l’arrivo del tecnico in Italia è previsto tra sabato e domenica (e non domani). Sarà Vigiani ad andare in panchina contro la Fiorentina. L’erede di Sinisa Mihajlovic probabilmente assisterà alla partita dalla tribuna per poi rilevare dal giorno successivo la guida tecnica. L’accordo è totale per due anni da poco più di un milione a stagione e comprende l’intesa totale con il suo staff. Quello di Thiago Motta era il nome che intrigava di più già da lunedì sera, quando il Bologna stava pensando di sollevare Mihajlovic, come ha fatto. Ora ripartirà dal tecnico che ha fatto un grande lavoro alla guida dello Spezia.

Foto: sito Spezia